الامارات | «السلامة الغذائية» تغلق 12 مطعماً في أبوظبي خلال 5 أشهر

شكرا لقرائتكم خبر عن «السلامة الغذائية» تغلق 12 مطعماً في أبوظبي خلال 5 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أغلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أمس، مطعم «مكالو» بمنطقة مصفح في أبوظبي، لخطورته على الصحة العامة، بعد رصد مخالفات عالية الخطورة، منها حفظ الأغذية المطبوخة عالية الخطورة في درجة حرارة الغرفة، وتحضير الأغذية غير الحلال من دون الحصول على تصريح.

وبلغ عدد المنشآت الغذائية والمطاعم التي صدر بشأنها قرارات إغلاق من قبل الهيئة منذ بداية العام الجاري، 12 منشأة غذائية في إمارة أبوظبي، نتيجة ارتكاب مخالفات تمس الصحة العامة، أبرزها تدنّي مستوى النظافة، وسوء حفظ الأغذية، ووجود حشرات في أماكن تحضير الطعام، فيما كان شهر مارس الماضي الأكثر نشاطاً رقابياً منذ بداية العام، وتم خلاله إغلاق سبع منشآت غذائية.

وتفصيلاً، أصدرت الهيئة قراراً بإغلاق إداري بحق مطعم «مكالو» بالمصفح في أبوظبي، موضحة أن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، منها حفظ الأغذية المطبوخة عالية الخطورة في درجة حرارة الغرفة، وتحضير الأغذية غير الحلال من دون الحصول على تصريح، وعدم فصل مناطق التحضير الخاصة بالأغذية الحلال عن مناطق تحضير الأغذية غير الحلال، وعدم تغطية الأغذية الجاهزة للتقديم، ما يعرضها للملوثات والتلف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات وأسطح التحضير وأحواض الغسيل والثلاجات.

وشهدت الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري نشاطاً رقابياً مكثفاً من قبل مفتشي قطاع السلامة الغذائية التابع للهيئة، على المطاعم والمنشآت الغذائية في مختلف أنحاء الإمارة، أسفر عنها إغلاق إداري لـ12 مطعماً ومنشأة غذائية في أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة لمخالفة القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.

وكان أول ما صدر له قرارات إغلاق مطعم «بلولاند» بمنطقة اليحر في العين، في 10 فبراير الماضي، نتيجة عدم الالتزام بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، إذ حرر المفتشون ثلاث مخالفات لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، ولم يتم الالتزام بتصويب المخالفات المتكررة، ما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلك.

وشهد شهر مارس سبعة قرارات بإغلاق منشآت غذائية، بدأت في الأول من مارس بإغلاق منشأة مطعم «داربار السريع» في مدينة المفرق الصناعية، لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، كما أغلق مفتشو قطاع السلامة الغذائية مطعم «مزالي» بمدينة ناهل في العين، في السابع من مارس، بعدما أفاد تقرير الرقابة الغذائية بعدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء الملاحظات المرصودة من قبل المفتشين على مدى شهرين، والتي تتعلق بإصدار شهادة عدم ممانعة لممارسة نشاط غذائي.

وفي التاسع من مارس تم إغلاق منشأتين غذائيتين: الأولى كافتيريا «كوخ السلطان» في ناهل بالعين، والثانية «مأكولات نجمة المدينة» في أبوظبي، لأسباب تتصل بتدني مستوى النظافة في مناطق تداول وحفظ الغذاء، وعدم التزام صاحب المنشأة باستيفاء ملاحظات المفتشين بشأن بعض المخالفات المتكررة.

وفي العاشر من مارس، صدر قرار بإغلاق مطعم «آمنة» في أبوظبي، نتيجة تكرار مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة، كما تم رصد حالة تسمم غذائي خلال فترة ضبط هذه المخالفات.

وفي 30 مارس تم إغلاق «سوبرماركت فير برايس» في أبوظبي، نتيجة تكرار مخالفات تتعلق باشتراطات الصحة والسلامة الغذائية، منها تدني مستوى النظافة في جميع مناطق تداول وحفظ الغذاء، ورصد حشرات في مناطق عرض الغذاء.

كما أصدرت الهيئة قراراً بإغلاق منشأة «مطعم وري جيب تشيكن» في منطقة الظفرة، يوم 31 مارس، نتيجة بيع وتحضير الأغذية غير الحلال في المنشأة من دون استخراج التصاريح اللازمة، بالإضافة إلى وتحضيرها تخزينها بالمعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها.

وبحلول شهر أبريل الماضي شهدت مخالفات المنشآت الغذائية تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل إغلاقين لمنشأتين غذائيتين: الأول في 15 أبريل، إذ صدر قرار بإغلاق «مطعم داربار السريع» بمنطقة المفرق الصناعية، نتيجة تكرار العديد من المخالفات المتصلة باشتراطات صحة وسلامة الغذاء، والثاني يوم 28 أبريل، إذ تم إغلاق «المطعم الحلبي» بمنطقة العين الصناعية، نتيجة عدم الالتزام بنظافة المنشأة بشكل عام خصوصاً الأرضيات وبعض الثلاجات، وتلوث مواد غذائية خام نتيجة عدم تخزينها بطريقة جيدة وفي مكان مناسب.

ومع بداية شهر مايو الجاري، أصدر مفتشو الهيئة قراراً بإغلاق منشأة مطعم «باندا باو باو» في أبوظبي، بعد أن أكد تقرير الرقابة الغذائية عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، وتكرار وجود بنود عالية الخطورة، وعدم التزام صاحب المنشأة بتصحيحها.

• أبرز المخالفات المضبوطة تدنّي مستوى النظافة، وسوء حفظ الأغذية، ووجود حشرات في أماكن تحضير الطعام.

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