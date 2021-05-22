الامارات | محاكم.. أروقة المحاكم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رغم العثور على تسعة أكياس تحتوي نحو 9.4 كيلوغرامات من الكوكايين مخفاة بحرفية في قاع حقائب سفر زائر قادم من أميركا الجنوبية عبر مطار دبي، إلا أنه أنكر معرفته بها.

وأفادت مفتشة بجمارك دبي في تحقيقات نيابة دبي بأنها كانت على رأس عملها، وتم الاشتباه في ثلاث حقائب خاصة بالمتهم أثناء مرورها بقسم الأشعة الداخلي، وبتفتيش الحقائب عثر في قاع كل منها على أكياس مخفاة بطريقة احترافية تحتوي على مخدر الكوكايين، لكنه أنكر علمه بها، وأحيل إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومنها إلى النيابة ومحكمة الجنايات.

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