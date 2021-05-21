الامارات | شرطة دبي تعزز أسطول سياراتها بـ"جينيسيس GV 80"

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة دبي تعزز أسطول سياراتها بـ"جينيسيس GV 80" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضمت القيادة العامة لشرطة دبي، إلى أسطول مركباتها، سيارة "جينيسيس GV 80 - 2021"، أولى طرازات" GV 80" الذي يدخل المنطقة على الإطلاق، وأول طراز من سيارات الدفع الرباعي لهذه العلامة التجارية.

وأكد العميد الدكتور محمد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي حرص شرطة دبي على ضم أحدث الطرز إلى أسطولها من المركبات وأكثرها كفاءة ومرونة للتعامل مع مختلف الحالات والمواقف، وبما يعزز من آليات عملها لتحقيق أهدافها وبسط الأمن والسلامة في الإمارة.

وقال " نثق أن هذه السيارة ستسهم في الارتقاء بأدائنا بفضل خصائصها الاستثنائية، ومواصفاتها المبتكرة التي تساعدنا على أداء مهامنا على النحو الأمثل".

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