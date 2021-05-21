الامارات | إغلاق مطعم في مصفح بسبب الطعام "غير الحلال"

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطعم في مصفح بسبب الطعام "غير الحلال" والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة مطعم "مكالو" في منطقة المصفح بأبوظبي وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.



وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة عدم التزام المنشأة بتطبيق اشتراطات السلامة الغذائية، ووجود مخالفات عالية الخطورة، منها حفظ الأغذية المطبوخة عالية الخطورة في درجة حرارة الغرفة، وتحضير الأغذية غير الحلال من دون الحصول على تصريح، وعدم فصل مناطق التحضير الخاصة بالأغذية الحلال وعن مناطق تحضير الأغذية غير الحلال، وعدم تغطية الأغذية الجاهزة للتقديم، مما يعرضها للملوثات والتلف، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالنظافة العامة للأرضيات وأسطح التحضير وأحواض الغسيل والثلاجات



ورغم تعاقب التفتيش على المنشاة وقيام مفتشو الهيئة بتحرير مخالفتين وإنذار أول بحقها، إلا أنه لم يتم الالتزام بتصويب تلك المخالفات مما يؤثر على سلامة الغذاء وصحة المستهلكين.

وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاع المنشأة واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، وإزالة أسباب المخالفات.



وأشارت الهيئة إلى أن الإغلاق وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

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