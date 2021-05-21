«لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة» تُطلق مبادرات تطوعية

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

تحت الرعاية الكريمة لحرم سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم راعية جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة أطلقت الجائزة والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي حزمة من المبادرات الهادفة والبناءة، والتي تثري ثقافة التطوع والإبداع وحول هذه الفعاليات قالت أمينة الدبوس السويدي المدير التنفيذي للجائزة «تحرص أسرة الجائزة على إطلاق المبادرات التي تنمي وتصقل قدرات وإبداعات الطفولة في أجواء إبداعية خالصة،

ومن هذا المنطلق فقد أطلقت الجائزة خلال الفترة الماضية مجموعة متنوعة ومنتقاة من النشاطات والفعاليات لترسيخ قيم التطوع في نفوس الأطفال والشباب، وتعزيز ثقافة التطوع وخدمة البلاد والعباد وتأصيل للقيم الإنسانية الفاضلة».حيث تضمنت الدورات العديد من الموضوعات المهمة على مدار أربعة أسابيع متتالية حملت في ثناياها عناوين «تطوعي في إبداعي» نفذها طلاب مجلس الشباب للقيادة و الابتكار، ومحاضرات ملتقى الأمن الرقمي قدمها سامي حسين، ومحمد طاهر، ويوسف وهيب، والتطوع الرقمي قدمتها حسناء السباعي، وطلاب مدرسة الاستقلال الخاصة. وقد شارك في هذه الدورات كوكبة من الطلاب والطالبات الذين أثروا الحوار والنقاشات بالعديد من الأسئلة والمقترحات والمداخلات البناءة. واختتمت أمينة الدبوس السويدي تصريحها قائلة : «لقد حققت مبادرة (أسمو بتطوعي) نجاحات كبيرة مجسدة أهدافها على أرض الواقع. وتأكيداً لذلك تجاوز عدد المشاركين 186 مشاركاً ومشاركة عبر حوار رصين اشتمل على حقائق ومعلومات مشوقة وعميقة ونتائج مثمرة وإيجابية. وعبّرت السويدي عن شكرها للمتحدثين والمشاركين والإعلاميين في هذه الدورة المبادرة .. والذين بفضل الله وجهودهم حققنا معدلات مُرضية في النجاح.