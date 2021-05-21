«شخبوط الطبية» تختتم «أسبوع الوقاية من الحوادث»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

اختتمت أمس، فعاليات «أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث» الذي نظمته مدينة الشيخ شخبوط الطبية، بالتعاون مع شرطة أبوظبي والدفاع المدني. وكان قد حضر انطلاق الفعاليات معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة وعدد من المسؤولين من مدينة الشيخ شخبوط الطبية وشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة».

وقال الدكتور أحمد الصيعري رئيس قسم الإصابات بمدينة شخبوط الطبية، إن أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث يهدف إلى تثقيف الكادر الطبي والجمهور. ولفت إلى أن مدينة شخبوط الطبية تطمح في الحصول على اعتراف الكلية الأميركية لجراحة الإصابات لتكون أول مركز يحصل عليه، موضحاً أن هناك عدداً من الشروط وضعت للحصول على الاعتراف والتي تعتمد على توفر نظام كامل يتعامل مع جميع الإصابات، ويشمل إضافة إلى المستشفى الخدمات الخاصة بالشرطة والإسعاف والدفاع المدني ومن جميع النواحي، فضلاً عن التثقيف الطبي والعلاج الطبيعي لبعض الإصابات.

وأشار الصيعري إلى أن حصول مدينة الشيخ شخبوط الطبية على هذا الاعتراف يحتاج إلى تكاتف جميع الجهات، منوهاً إلى أنه سيتم التركيز على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة التوعوية والتدريبية منها الوقاية من الإصابات وتعليم زوار المستشفى والموظفين بمهارات إيقاف النزيف وتقليل المخاطر.

وأعربت العقيد ثريا الهاشمي مدير إدارة الخدمات الطبية بقطاع المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي عن سعادتها بالمشاركة في أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث، بالتعاون مع مدينة شخبوط الطبية وذلك لعرض القدرات والكفاءات التي تتمتع بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

وقال الرائد طبيب علي سيف سنان الظهوري اختصاصي طب الطيران مدير فرع طب الطيران في إدارة طيران شرطة أبوظبي: شاركنا في أسبوع الوقاية من الإصابات والحوادث من خلال قسم الإنقاذ والإسعاف الجوي الذي يقوم بنوعين من العمليات الرئيسة، وهي العمليات الأولية والثانوية، وتتمثل في نقل المصابين والمرضى من موقع الإصابة والحادث إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية ونقل المرضى لتقديم الرعاية من المستشفى إلى مستشفى آخر ضمن نطاق إمارة أبوظبي والإمارات الأخرى.