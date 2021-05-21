سفير الدولة يلتقي وزير الشرطة بجنوب أفريقيا

ابوظبي - سيف اليزيد - بريتوريا (وام)

التقى محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جمهورية جنوب أفريقيا بيكي سيلي وزير الشرطة في جنوب أفريقيا. وسلم سفير الدولة - خلال اللقاء - وزير الشرطة في جنوب أفريقيا رسالة خطية من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.

ونقل سفير الدولة - خلال اللقاء - تحيات سموه وتمنياته لحكومة وشعب جنوب أفريقيا بالمزيد من التقدم والازدهار في المجالات كافة.

من جانبه، حمل الوزير السفير تحياته إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مشيداً بالعلاقات الوطيدة التي تربط دولة الإمارات بجمهورية جنوب أفريقيا. وبحث الجانبان خلال اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.