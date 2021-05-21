رئيس البرلمان الصربي يستقبل الجروان

ابوظبي - سيف اليزيد - بلغراد (وام)

استقبل معالي ايفيكا داشيك رئيس الجمعية الوطنية الصربية «البرلمان» معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، وذلك بمقر البرلمان الصربي في العاصمة بلغراد.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - سبل تعزيز العلاقات والشراكة بين البرلمان الصربي والمجلس العالمي للتسامح والسلام وبرلمانه الدولي بهدف دعم وتوحيد كافة الجهود، خاصة البرلمانية، من أجل نشر قيم التسامح والسلام.

وأشاد رئيس البرلمان الصربي بجهود المجلس العالمي للتسامح والسلام وأجهزته المختلفة «البرلمان الدولي للتسامح والسلام، والجمعية العمومية» ودوره الكبير في نشر التسامح والسلام حول العالم، مؤكداً دعمه وبرلمان بلاده للمجلس وأهدافه السامية، كما أكد رغبة بلاده في استضافة جلسة البرلمان الدولي للتسامح والسلام في مقر البرلمان الصربي، والتي من المقرر عقدها قريباً.

من جهته، شكر الجروان رئيس البرلمان الصربي، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود الدولية من أجل تعزيز التسامح والسلام حول العالم.