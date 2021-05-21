الامارات | «توطين» تعرض 890 وظيفة في القطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن «توطين» تعرض 890 وظيفة في القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 مايو 2021

كشف رصد أجرته «الإمارات اليوم» لمنصة «توطين» المعنية بتوظيف المواطنين في القطاع الخاص، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، عن توافر 890 فرصة عمل حديثة للكوادر الوطنية من الباحثين عن عمل، لدى منشآت تابعة للقطاع الخاص، تمثل قطاعات عمل متنوعة في مختلف إمارات الدولة، برواتب تراوح ما بين 5000 و80 ألف درهم.

وتصدّرت إمارة دبي قائمة أكثر جهات العمل طلباً لتوظيف المواطنين، إذ وفّرت على المنصة 588 فرصة وظيفية، فيما بلغ إجمالي عدد منشآت القطاع الخاص التي نجحت في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية عبر منصة «توطين» 1369 جهة عمل.

وتعمل منصة «توطين» على دعم وتعزيز مشاركة الموارد البشرية الوطنية في الوظائف المعتمدة، بما يضمن تحقيق التطلعات الوظيفية للكفاءات الوطنية، من خلال تأهيلهم وتدريبهم وإرشادهم، وخلق بيئة عمل جاذبة ضمن المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية في القطاع الخاص.

وتفصيلاً، شهدت المنصة الإلكترونية لتوظيف المواطنين في القطاع الخاص (توطين)، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتوطين، تزايداً ملحوظاً خلال الأيام الخمسة الأخيرة، في إجمالي فرص العمل المتوافرة للمواطنين الباحثين عن وظائف، وكذلك في عدد جهات العمل التي توفر هذه الفرص، في قطاعات وظيفية متنوعة بمختلف إمارات الدولة.

وبحسب رصد أجرته «الإمارات اليوم»، فقد بلغ إجمالي عدد المنشآت التي وظفت باحثين عن عمل من خلال المنصة، 1369 منشأة، فيما وصل إجمالي عدد فرص العمل المتوافرة على المنصة في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري، 890 وظيفة شاغرة، بينها 588 وظيفة في إمارة دبي، التي تتصدر بفارق شاسع قائمة الأكثر طلباً للوظائف، تلتها أبوظبي التي تتوافر فيها 232 فرصة وظيفية، ثم الشارقة 26، ورأس الخيمة 20، وعجمان 17، والفجيرة خمسة، وأم القيوين، التي تتوافر فيها فرصتا عمل.

ووفقاً للرصد، فقد تضمنت قوائم الشواغر المطلوبة عدداً من الوظائف، برواتب تراوح ما بين 40 ألفاً و80 ألف درهم في تخصصات إدارية عليا، وفي مجالات الاستشارات القانونية والمالية، وفي القطاع الصحي، إضافة إلى وظائف في قطاعات ومجالات متنوعة أخرى، برواتب تراوح ما بين 5000 و35 ألف درهم.

وتغطي الوظائف المعروضة أكثر من 45 قطاعاً مختلفاً، أهمها التعليم، والضيافة، والبناء والتشييد، والصناعات التحويلية، والعقارات، والتجارة، وخدمات الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والصحة، والعمل الاجتماعي، والخدمات القانونية، والوساطة المالية، والمحاسبة، والسلع، فضلاً عن الأعمال المرتبطة بالبيئة والطاقة، وغيرها.

وأفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأن منصة «توطين» الإلكترونية تعد حلقة الوصل بين المواطنين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل الذين ينوون التوظيف، لاسيما أن أهم أصحاب العمل في المنطقة يحرصون على إضافة الوظائف الشاغرة على هذه المنصة يومياً، موجّهة عدداً من النصائح لمرتادي المنصة من الراغبين في فرص وظيفية لدى منشآت القطاع الخاص، تناسب تطلعاتهم في أي مستوى وظيفي، تشمل التفكير الجيد في نقاط القوة والضعف، ونوع العمل الذي يمكن الاستمتاع به، وذلك قبل البدء في البحث عن وظيفة، وكذلك، كلما كان الباحث عن عمل يعرّف بنفسه بشكل أفضل، زاد احتمال عثوره على وظيفة جديدة توفر له المزيد من الرضا، حيث يجب على الباحث عن عمل الإجابة عن أسئلة عدة يطرحها على نفسه، منها «ماذا تريد في الوظيفة؟ ما المسمى الوظيفي، الراتب، التطور المهني، التطور الذاتي، موقع العمل، وثقافة الشركة التي تريد العمل بها؟».

وتضمنت قائمة النصائح أيضاً، ضرورة الاهتمام بتطوير السيرة الذاتية، باعتبارها واحدة من أهم أدوات البحث عن وظيفة، إذ يجب أن تكون مناسبة تماماً للوظيفة المطلوبة، وتشمل الإنجازات القابلة للقياس الكمي ذات الصلة بهذه الوظيفة، كما يجب على الباحث عن عمل الاعتناء جيداً بالكلمات والعبارات المستخدمة في الوصف الوظيفي، بما يجعله مناسباً جداً للوظيفة، مع التأكد من تضمين هذه العبارات في السيرة الذاتية (شريطة أن تكون لديه الخبرات الحقيقية بالطبع).

ونصحت الوزارة الباحثين عن عمل على منصة «توطين» بضرورة المثابرة على تطوير المهارات المطلوبة للوظيفة، مثل اللغة الإنجليزية، واستخدام الحاسوب، كما نصحت بأهمية العمل على التطوير المستمر للإجابات عن الأسئلة الشائعة الخاصة بمقابلات العمل، وذلك قبل أن يتلقى الباحث عن عمل أي اتصال لإجراء مقابلته الأولى، لافتة إلى إمكانية أن يقوم الباحث عن عمل بإجراء ما يشبه «بروفة» لمقابلة العمل باستخدام تقنية المقابلة الصورية مع صديق أو جهة اتصال بالشبكة أو مدرب للمقابلة، لأنه كلما كان الاستعداد كبيراً للمقابلة، كان الباحث عن عمل أكثر راحة وقابلية للنجاح.

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5 شروط

حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين خمسة شروط للراغبين في التسجيل كباحثين عن فرص عمل لدى بوابة «توطين»، تشمل أن يكون المتقدّم من مواطني الدولة، ومن حاملي خلاصة القيد، وأن تكون لديه شهادة حسن سيرة وسلوك، وأن يكون عمره بين 18- 60 سنة، وأن يكون عاطلاً عن العمل، ويكون جاهزاً للالتحاق بالعمل أو بأي من البرامج التدريبية، خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.

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