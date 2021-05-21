الامارات | شرطة الشارقة تدشن 3 محطات لفحص المركبات وتسجيلها

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تدشن 3 محطات لفحص المركبات وتسجيلها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع شركة «أدنوك»، ثلاث محطات جديدة لتقديم الخدمات المتكاملة الخاصة بفحص المركبات الخفيفة داخل محطات أدنوك، بمناطق التعاون، والصناعية 12، والمرقاب في مدينة الشارقة، بمعدل حارة واحدة في كل محطة تخدم أكثر من 100 مركبة في اليوم الواحد، وذلك بحضور مدير عام العمليات المركزية، العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، ومدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، المقدم خالد محمد الكي، ونائب مدير الإدارة، المقدم ماجد النعيمي، ورئيس قسم الفحص الفني، المقدم محمد أحمد المحرزي.

وقال العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور إن تدشين المحطات الثلاث لفحص المركبات، يأتي تعزيزاً لرضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، واستكمالاً لخطة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين شرطة الشارقة وشركة «أدنوك»، التي تهدف إلى خدمة أكبر شريحة من الجمهور، خصوصاً أن محطات الخدمة التي جرى تدشينها، تقع ضمن المناطق الحيوية ذات الكثافة السكانية العالية في مدينة الشارقة.

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