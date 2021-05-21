الامارات | تشكيل مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة» وإدارة «دبي لرعاية النساء»

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مجلس أمناء «محمد بن راشد للإدارة» وإدارة «دبي لرعاية النساء» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثل عن دائرة دبي الذكية، إضافة إلى الدكتور طيب أمان الله محمد كمالي، ورجاء محمد المزروعي، والدكتور يسار فاروق جرار، والرئيس التنفيذي للكلية.

وتتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الكلية.

كما أصدر سموه قراراً بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة أحمد درويش القامة المهيري، وعضوية كل من الدكتورة منى عيسى البحر نائباً للرئيس، وحصة عبدالرحمن تهلك، ومحمد علي رستم، وعائشة أحمد المرّي، وخالد يحيى الحوسني، والدكتور سلطان عبدالحميد الجمال، إضافة إلى مدير عام المؤسسة.

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