الامارات | 10 مخالفات حرق مخلفات مزارع في دبا الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مخالفات حرق مخلفات مزارع في دبا الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حررت بلدية دبا الفجيرة 10 مخالفات، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بحق مَزارع لم يلتزم عمالها بقرار منع حرق المخلفات والنفايات وبقايا الأشجار والحشائش داخل المزارع، ورمي المخلفات الزراعية في غير الأماكن المخصصة لها.

وانخفضت حرائق المزارع في إمارة الفجيرة والمناطق التابعة 11% خلال العام الماضي، وتعاملت إدارة الدفاع المدني مع ثمانية حرائق للمزارع، العام الماضي، من دون تسجيل أي إصابات أو وفيات، مقابل تسعة حرائق في العام قبل الماضي، وفق كتاب الإحصاء السنوي الصادر من مركز الفجيرة للإحصاء.

وأكد مدير بلدية دبا الفجيرة، حسن اليماحي، أن البلدية تعاملت مع 12 شكوى من الأفراد بخصوص الرمي العشوائي لمخلفات المزارع، والحرائق، وتسرب مياه الصرف الصحي، مشيراً إلى أن البلدية تسعى لتخفيف العبء عن المزارعين، وسمحت بأخذ مخلفات المزارع إلى محطة فرز النفايات من دون تصريح مسبق، وتقدم الخدمة مجاناً للمزارع.

ولفت إلى أن البلدية تعزز توعية المزارعين والعمال بكيفية التخلص من المخلفات، وفي حال لم يستجب العمال للاشتراطات اللازمة في التخلص من المخلفات، وحرقها بشكل عشوائي، يتم تحرير إنذارات ضد المخالفين منهم، وفي حال تكررت المخالفة تحرر غرامة على صاحب المزرعة.

وأفادت البلدية بأن حرائق المزارع نتيجة تراكم مخلفات المزرعة لفترات طويلة، ما يؤدي إلى تحللها بوساطة البكتيريا، وقد يؤدي إلى اشتعال ذاتي إذا توفرت الظروف الملائمة لذلك.

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