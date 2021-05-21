الامارات | شواغر «إسعاد متعاملين» للمواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر «إسعاد متعاملين» للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طرح مركزان لخدمة متعاملي وزارة الموارد البشرية والتوطين عدداً من الشواغر لمواطني الدولة من الشباب الباحثين عن عمل، الراغبين في التوظيف بالقطاع الخاص، الأول أحد مراكز خدمة «آمر» في دبي، إذ يطلب مواطنين من الجنسين للعمل في وظيفة «استشاري إسعاد متعاملين»، مشترطاً على الراغبين في التقدم للوظيفة توافر خلاصة القيد، ومؤهل (ثانوية عامة أو شهادة جامعية)، وإجادة التحدث باللغتين العربية والإنجليزية.

واشترط المركز أن تتوافر لدى المتقدمين خبرة لا تقل عن سنتين في مراكز الخدمة «تسهيل»، موضحاً أن عدد ساعات العمل سيكون ثماني ساعات يومياً، داعياً من تنطبق عليهم الشروط إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]، مع كتابة اسم الشاغر في عنوان البريد الإلكتروني، والالتزام بتقديم السير الذاتية المناسبة للشاغر المطلوب.

وفي رأس الخيمة، طرح مركز آخر عدداً من الوظائف لـ«المواطنات» في تخصص «استشاري إسعاد متعاملين»، براتب 8000 درهم. داعياً الراغبات في التقدم للوظيفة إلى إرسال السير الذاتية على البريد الإلكتروني [email protected]

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