حفلات التخرّج في دبي "افتراضية" فقط العام الجاري

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أشارت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إلى أن حفلات التخرّج للعام الدراسي الجاري ستكون فقط افتراضية عبر الإنترنت، داعية الإدارات المدرسية الخاصة إلى عدم تنظيم أي نوع من التجمّعات والحفلات المباشرة.

ولفتت الهيئة في توضيح لها عبر موقعها الإلكتروني، ضمن الأسئلة الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحدّ من احتمالية انتقال فيروس "كورونا" في مدارس دبي، إلى أنه يمكن تنظيم حفلات التخرج للعام الدراسي الجاري عبر الإنترنت فقط، ولا يسمح بإقامة أي احتفالات أو تجمعات داخل المدرسة أو خارجها.

وأكدت الهيئة حرصها على تشجيع المدارس للعمل مع الطلبة والاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومسلية، وإتاحة الفرصة للخريجين في يوم الاحتفال بتخرجهم للاستمتاع بأجواء احتفالية آمنة.

وأشارت إلى استمرار العمل بقرار تنظيم احتفالات التخرج افتراضياً، إلى أن تطرأ تغييرات ويعلن عن توجيهات بديلة.