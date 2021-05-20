الامارات | تشكّيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكّيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ومجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (9) لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية برئاسة مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعضوية كل من: ممثل عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وممثل عن دائرة دبي الذكية، بالإضافة إلى د. طيب أمان الله محمد كمالي، ورجاء محمد المزروعي، ود. يسار فاروق جرار، والرئيس التنفيذي للكلية. ويتم تسمية ممثلي الجهات الحكومية الأعضاء في مجلس أمناء كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية من قبل مسؤولي تلك الجهات، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمل الكلية.

كما أصدر سموه قرار المجلس رقم (10) لسنة 2021 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، برئاسة أحمد درويش القامة المهيري، وعضوية كل من: د. مـنى عيـــسى البــحـــر، نائباً للرئيس، وحصـة عبدالرحمـــن تهلك، ومـــحمــــد علــــي رســـتــم، وعائشــــة أحمــــد المـــرّي، وخالــــد يحيــــى الحـــوسني، ود. سلطان عبدالحميد الجمال، إضافة إلى مدير عام المؤسسة.

ويُعمل بالقرارين من تاريخ صُدورهما وينُشران في الجريدة الرسمية.

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