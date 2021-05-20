الامارات | "المعرفة": احتفالات التخرج للعام الدراسي الجاري افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن "المعرفة": احتفالات التخرج للعام الدراسي الجاري افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، على منع إقامة المدارس الخاصة في الإماراة، لحفلات التخرج في تجمعات مباشرة.

جاء ذلك في رد الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، على سؤال حول إقامة حفلات التخرج، ضمن الأسئلة الخاصة بالإجراءات الاحترازية للحد من احتمالية انتقال عدوى فيروس "كورونا" في مدارس دبي، حيث أفادت بأنه يمكن تنظيم حفلات التخرج للعام الدراسي الجاري عبر الإنترنت فقط "افتراضياً"، ولا يسمح بإقامة أي احتفالات أو تجمعات، سواء كانت داخل المدرسة أم خارجها، مؤكدة الحرص على تشجيع المدارس على العمل مع الطلبة للاستفادة من وسائل التكنولوجيا المتاحة بأساليب مبتكرة ومسلية، وتتيح للخريجين في يوم الاحتفال بتخرجهم الاستمتاع بأجواء احتفالية آمنة، ويستمر العمل بقرار تنظيم احتفالات التخرج افتراضياً، إلى حين تطرأ تغييرات بهذا الخصوص.

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