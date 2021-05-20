رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس الكاميرون باليوم الوطني لبلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس بول بيا. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالى جوزيف ديون انجوتي رئيس حكومة جمهورية الكاميرون.