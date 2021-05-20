تنويه مهم من شرطة أم القيوين

ابوظبي - سيف اليزيد - نوهت شرطة أم القيوين على حسابها الرسمي في "تويتر" إلى أنه سيتم غلق شارع الملك فيصل جزئياً لذا يرجى من مرتادي الطريق وسائقي المركبات استخدام الطرق البديلة.

وأوضحت أنه بالنسبة للقادمين إلى إمارة أم القيوين: سيتم تحويل المسار من تقاطع مسجد الشيخ زايد موصولاً بشارع الشيخ راشد بن أحمد المعلا حتى دوار الساعة وعليه يكتمل المسار.

وللخارجين من إمارة أم القيوين: سيتم تحويل المسار من دوار الساعة بالاتجاه إلى شارع الشيخ خليفة بن زايد موصولاً بشارع المقطع إلى تقاطع مسجد الشيخ زايد وعليه يكتمل المسار.