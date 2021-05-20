جامعة الشارقة الأولى بالدولة والثامنة عربياً في مجال الإنتاج البحثي الخاص بـ«كوفيد - 19»

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

احتلت جامعة الشارقة المركز الأول على مستوى الدولة، والمركز الثامن على مستوى الجامعات العربية في مجال الإنتاج البحثي الخاص بفيروس «كوفيد - 19»، بينما جاءت في المركز الـ 44 عالمياً بعدد المنشورات الخاصة بهذه «الجائحة»، وفقاً لإحدى الدراسات المنشورة حديثاً بمجلة «Globalization and Health» العالمية، التي عملت على تصنيف الجامعات والدول طبقا للأبحاث التي أُجريت في مجال «كوفيد-19».

وقال الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة: منذ بداية الجائحة، تعمل الجامعة على العديد من المشاريع البحثية في معهد البحوث للطب والعلوم الصحية والتي تتعلق بفيروس «كوفيد-19» مثل مشروع بحثي يعمل على استخدام المعلوماتية الحيوية والرياضيات الهندسية متبوعاً بالتحقق البيولوجي في المختبر وفي الجسم الحي لفك الشفرة والآلية الجزئية لعدوى هذه الجائحة في الجهاز التنفسي، ومشروع تطوير مستشعر حيوي جديد للكشف عن بروتين «سارس كوفيد-5»، ومشروع تطوير علاجات جديدة لعلاج هذه «الجائحة» عن طريق استهداف بروتين سارس، وكذلك تطوير طرائق وأساليب جديدة لتشخيص هذا الفيروس عن طريق اللعاب ووسائل أخرى، وتأتي هذه البحوث بالتعاون مع العديد من الجامعات والمستشفيات والمؤسسات العالمية لاستكمالها وتطويرها إلى علاجات مستقبلاً.