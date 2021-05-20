اختبارات تدريبية «عن بُعد» الأحد المقبل في 4 مواد دراسية

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي جداول الاختبارات التدريبية، تحضيراً لامتحانات نهاية العام الدراسي للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر. وستنفذ الاختبارات التي تنحصر في أربع مواد دراسية، عن بُعد، بدءاً من الأحد المقبل 23 مايو إلى يوم الخميس 27 مايو، بمشاركة جميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة التي تطبّق منهاج وزارة التربية والتعليم.

وتهدف «تعليم» من عقد تلك الاختبارات إلى تلافي أي أخطاء تقنية قد تحدث لاحقاً، وتدريب الطلبة على بيئة الاختبارات والتحقق من تفعيل حساباتهم وكفاءة النظام، مشيرة إلى أن زمن الإجابة في كل مادة لا يتجاوز 40 دقيقة.

ويؤدي طلبة الصف الرابع في المسار العام امتحان مادة العلوم يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. بينما يؤدي طلبة الصف الخامس في المسارين العام والنخبة، اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء. أما الصف السادس في المسارين العام والنخبة، فيمتحنون في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. ويؤدي طلبة الصف السابع اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، ويؤدي طلبة الصف الثامن من مسار النخبة اختبار العلوم يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، فيما يؤدي طلبة الصف التاسع في مسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي اختبار الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء.

أما طلبة الصف العاشر في المسارات الأربعة، فيؤدون اختبار الرياضيات يوم الاثنين، ويمتحن طلبة الصف الحادي عشر في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد، ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس. وستكون الاختبارات متاحة للطلبة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، وسوف يرسل قسم الإشعارات كلمات المرور إلى الطلبة يومياً عبر بوابة التعلّم الذكي.