إطلاق الدورة الثالثة من «فرسان التسامح» 23 مايو

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي ( وام )

تنطلق في 23 من مايو الجاري فعاليات الدورة الثالثة من المساق التخصصي لـ«فرسان التسامح»، الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، بالتعاون مع كلية الشرطة بأبوظبي، بمشاركة طلاب الكلية وعدد من مدربيها، ويستمر المساق لمدة 3 أسابيع.

وينطلق المساق بدورة مكثفة لتدريب المدربين من كلية الشرطة ووزارة التسامح والتعايش لمدة أسبوع، ومن ثم تنطلق الفعاليات العامة للمساق بمشاركة طلاب الكلية لمدة أسبوعين كمساق دراسي صيفي، حيث يقسم طلاب كلية الشرطة إلى 9 صفوف، تدرس 3 منها المساق باللغة الإنجليزية، و6 صفوف الأخرى يدرسون باللغة العربية، ويتولى إدارة البرنامج 9 مدربين، و9 مساعدين من قبل وزارة التسامح وكلية الشرطة.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش: إن نجاح المساق الدراسي «فرسان التسامح» خلال الدورات السابقة، شجعنا جميعاً على تطويره واعتماده للعام الثالث على التوالي، حيث يعد هذا المساق النموذج الأكثر تطوراً وعمقاً من برنامج فرسان التسامح الذي أطلقته وزارة التسامح لكافة فئات ومؤسسات المجتمع الإماراتي، مؤكداً أن النسخة الحالية هي الأكثر عمقاً وتطوراً، لأنها أخذت بعين الاعتبار المهام الشرطية والأمنية والتخصصية لطلبة كلية الشرطة ومجالات عملهم المستقبلي. وعبر معاليه عن عميق تقديره للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ورؤيته الثاقبة لتطوير منظومة الأمن في المجتمع الإماراتي، مشيداً باعتمام سموه تعزيز قيم التسامح لدى كل منتسبي المنظومة الامنية، وحرصه على إعداد أبناء الوطن الإعداد الأمثل في كلية الشرطة بأبوظبي للقيام بدورهم المرتقب في خدمة المجتمع والإنسان. وأشاد معاليه بجهود سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان المتواصلة من أجل تحقيق الأمن والأمان في هذا الوطن العزيز، والتي يلمسها الجميع من خلال الإنجازات الضخمة، والإسهامات المتوالية التي جعلت من الإمارات نموذجاً وقدوة في حماية المجتمع وتأمين مكاسبه.