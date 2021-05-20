الفجيرة للموارد الطبيعية تختتِم «مراكزُنا صحيّة وآمنة»

ابوظبي - سيف اليزيد - الفجيرة (الاتحاد)

اختتمت مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية مُؤخراً، متمثلة بقسم البيئة والصحة والسلامة، حملتها التوعوية تحت شعار (مراكزُنا الخِدمية صحيّة وآمنة)، والتي تأتي ضمن إطار جهود المؤسسة ومسؤوليتها المجتمعية الرامية إلى تعزيز الوعي ونشره عبر خُططها الشاملة، وحرصها على سلامة مواردها البشرية والعاملين ‏كافة تحت مظلّتها. وقال المهندس علي قاسم المدير العام للموارد الطبيعية: إن عنصر السلامة يحتل مكانة وأولوية قصوى في منظومة القيم المؤسسية لدى مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، ويمكن اعتبارها بمثابة الموجه الرئيس للخُطط والمبادرات كافة لضمان التطوير والتحسين المستمر في الإجراءات والعمليات.