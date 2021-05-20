الامارات | 1348 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1348 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، عن إجراء 249 ألفاً و847 فحصاً جديداً، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم. ‌وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1348 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 550 ألفاً و29 حالة.

‌كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1639 حالة.

‌وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1316 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كوفيد-19»، وتعافيها من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 530 ألفاً و85 حالة.

وأعلنت الوزارة عن تقديم 110 آلاف و123 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي قدمتها 11 مليوناً و704 آلاف و191 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 118.34 جرعة لكل 100 شخص.

• «الصحة» أعلنت عن تقديم 110 آلاف و123 جرعة جديدة من لقاح «كوفيد-19».

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