الامارات | 1000 درهم غرامة التجمهر في مواقع الحوادث

شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 درهم غرامة التجمهر في مواقع الحوادث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة أبوظبي بأنها ستوقع غرامة قدرها 1000 درهم على من يتوقف بدافع الفضول بالقرب من الحوادث، ما يعرقل حركة السير.

وحذّرت شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، الجمهور من مخاطر التجمهر أثناء الحوادث المرورية والحرائق حيث يُشكل ذلك خطورة على حياتهم ويعد سلوكاً غير حضاري ويعيق جهود فرق المستجيب الأول ويشغلهم عن أداء مهامهم الأساسية، ويعرقل وصول سيارات الشرطة والدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ لموقع الحادث.

وأكدت التطبيق الحازم للبند رقم 74 من قانون السير والمرور الاتحادي، الذي ينص على أن «عرقلة حركة السير (التجمهر) أثناء الحوادث» يستوجب غرامة قدرها 1000 درهم.

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