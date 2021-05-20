الامارات | وفاة شاب مواطن في تصادم مركبة بشاحنة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شاب مواطن في تصادم مركبة بشاحنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 25 عاماً، إثر تصادم مركبته بشاحنة في منطقة الحميدية بإمارة عجمان.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 4:15 صباحاً، بوقوع حادث تصادم بين مركبة وشاحنة على شارع الشيخ محمد بن زايد وتدهور المركبة بالقرب من جسر الحميدية بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، ويوجد مصاب نتيجة الحادث.

وتابع أنه فور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب، وقام أفراد إدارة الدفاع المدني في عجمان بإخراج السائق من المركبة ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة في المستشفى، إثر قوة الحادث وتدهور مركبته.

وأشار الفلاسي إلى أن نتيجة تخطيط الحادث أسفرت عن أن قائد الشاحنة المتسبب في الحادث بالانحراف المفاجئ وتغيير مساره الأيمن إلى المسار الوسط ثم صدم مركبة الشاب المواطن الذي كان في مساره الصحيح، ما أدى إلى تدهور مركبته وانحصاره داخل المركبة، ما أدى إلى وفاة الشاب المواطن متأثراً بإصابته.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات السائقين إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، والالتزام بمسار الطريق خصوصاً على الطرق ذات الاتجاهات المعاكسة لتجنب وقوع الحوادث المرورية البليغة، مشدداً على ضرورة الانتباه لمفاجآت الطريق لتفادي أخطاء الآخرين التي قد تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

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