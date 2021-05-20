الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خرائط

اشتكى سائقون صعوبة الوصول إلى مستشفى «ميدكلينيك باركفيو» الكائن في منطقة البرشاء، مطالبين بوضع لافتات واضحة تساعدهم في الوصول إليه، لتلافي التأخر على مواعيدهم مع الأطباء، مؤكدين أن نظام الخرائط الجغرافية يقرأ المعلومات بشكل خاطئ بسبب عدم تحديث المعلومات والإرشادات واللافتات المطلوبة.

روائح

لاحظت صاحبة محل في «جيت أفنيو» بمركز دبي المالي العالمي، انبعاث روائح صرف صحي نفاذة، من نقطة المياه الموجودة لديها، ما يسبب رائحة كريهة داخل المحل، مطالبة بمعالجة الأمر.

انشغال

شكا سائقون انشغال بعض أصحاب المركبات باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي عبر الهاتف أثناء القيادة، ما يتسبب في إبطاء حركة المرور في بعض المسارب، ويعطل حركة السير عند الإشارات الضوئية، مطالبين بتشديد إجراءات الضبط المروري بحق المخالفين.

رسوم

أفاد مراجعون لمستشفيات خاصة في أبوظبي بأنهم يدفعون رسوماً إضافية عند مراجعة الطبيب في الزيارة الثانية، ويبرر العاملون فيها ذلك بأن المراجعة يجب أن تكون خلال أسبوع من الكشف، متسائلين عن مدى قانونية هذا الإجراء.

تعليم

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس خاصة، الجهات المعنية بحسم أمر الدوام للعام المقبل، بين «الحضوري» و«الافتراضي» أو «الهجين»، وقالوا إن هذا الحسم يساعدهم في اختيار المدرسة المناسبة لأبنائهم، خصوصاً المسجلين منهم في مدارس مرتفعة الرسوم، ولا يحصل أبناؤهم مقابلها على التعليم المناسب.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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