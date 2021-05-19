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الامارات | الصحة" تقدم 110123 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة" تقدم 110123 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة و وقاية المجتمع تقديم 110,123 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 11,704,191 جرعة و معدل توزيع اللقاح 118.34 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة توفير لقاح " كوفيد - 19" وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم و التي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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