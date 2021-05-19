محمد بن راشد يصدر مرسوماً بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات»

ابوظبي - سيف اليزيد -

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (17) لسنة 2021 بتشكّيل مجلس أمناء مؤسسة سُقيا الإمارات برئاسة معالي العضو المُنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعضويّة مُمَثِّل عن كل من وزارة الخارجيّة والتعاون الدولي، وهيئة الهلال الأحمر لدولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث، ومُمَثِّليْن اثنين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى المدير التنفيذي لمؤسسة «سقيا الإمارات»؛ وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ونصّ المرسوم على أن تتم تسمِية مُمَثِّلي الجِهات الأعضاء في مجلس الأمناء من قِبَل مسؤوليها، على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العليا التي لا تَقِل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حُكمِها. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يُذكر أن مؤسسة «سُقيا الإمارات» عضو في مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وهي مؤسسة غير ربحية وتعمل بصورة رئيسية في بحث وتنمية حلول لمشاكل شُح المياه، وتوفير المياه الصالحة للشرب لمساعدة المجتمعات التي تعاني نقص وتلوث المياه، إضافة إلى دمج التقنيات المبتكرة والمستدامة لتكون جزءاً من حل أزمة المياه العالمية.