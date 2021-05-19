«صحة» تفتتح وحدة دم جديدة في منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (الظفرة)

افتتح الدكتور طارق فتحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» وحدة الدم الجديدة في مدينة زايد في منطقة الظفرة، بالتعاون مع دائرة الصحة أبوظبي، لتغطية احتياجات أهالي المنطقة من الدم، وتلبية احتياجات المتبرعين الذين يودون المساهمة بالتبرع بشكل منتظم، مما يسهل عليهم عملية التبرع دون الحاجة للذهاب إلى أبوظبي وقطع المسافات الطويلة من أجل التبرع.وتتكون وحدة الدم الجديدة من 4 غرف للمتبرعين، وبسعة 3000 متبرع سنوياً، وتقدم الخدمة في الفترة الصباحية من الساعة الثامنة وحتى الخامسة بعد العصر، ويمكن زيادة ساعات العمل مستقبلاً وفقاً للضرورة وتبعاً لازدياد حجم العمل، وتضم الوحدة كادراً طبياً مكوناً من طبيب عام وفني مختبرات طبية، وكادراً تمريضياً و3 من ساحبي الدم ومساعد تبرع.