الامارات | سؤال برلماني للحكومة عن "رقابة محتوى منصات التواصل الاجتماعي"

شكرا لقرائتكم خبر عن سؤال برلماني للحكومة عن "رقابة محتوى منصات التواصل الاجتماعي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعقد المجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء المقبل، جلسته الثانية عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة رئيس المجلس صقر غباش، حيث يناقش خلالها موضوع "التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة".



ويوجه أعضاء بالمجلس ثلاثة أسئلة برلمانية إلى ممثلي الحكومة، أولها من العضو أحمد عبدالله الشحي، إلى وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، حول "إلغاء ترخيص مركز توافق"، والثاني من العضو عبيد خلفان الغول السلامي، إلى وزيرة الثقافة والشباب، نورة بنت محمد الكعبي، حول "الرقابة على المحتوى الإعلامي لوسائل الإعلام الالكترونية (منصات التواصل الاجتماعي) وقت الأزمات"، فيما توجّه العضوة ناعمة عبدالرحمن المنصوري سؤالاً إلى وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، حول "التأمين الصحي لأصحاب الهمم".



وفي بند الرسائل الواردة يطلع أعضاء المجلس على رسالتين من وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عبدالرحمن محمد العويس، تتضمن قرار مجلس الوزراء بشأن طلب المجلس الوطني الاتحادي الموافقة على مناقشة موضوع "سياسة وزارة الثقافة والشباب"، وبشأن قرار مجلس الوزراء المتعلق بتوصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس " .

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