الامارات | جمارك دبي تحبط محاولة إدخال 17280 عبوة "فازلين" مقلدة

شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك دبي تحبط محاولة إدخال 17280 عبوة "فازلين" مقلدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت إدارة الاستخبارات الجمركية ومفتشو إدارة المراكز الجمركية الجوية بالتنسيق مع إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي من إحباط محاولة إدخال شحنة تحمل علامة تجارية "فازلين" مقلدة بكمية 17 ألفا 280 عبوة قادمة من دولة آسيوية عبر الشحن الجوي وتقدر قيمتها السوقية بنحو 400 ألف درهم وذلك بالاعتماد على منهجية الاستخبارات وإدارة المخاطر الجمركية وقدرات ضباط التفتيش في التعامل مع هذه الشحنات حيث تم التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها .

ويأتي هذا الانجاز في إطار حرص جمارك دبي على حماية حقوق الملكية الفكرية لحماية المستهلك وضمان حصوله على المنتجات المطابقة للمواصفات العالمية التي تراعي كافة الشروط الصحية والبيئية تنفيذا لالتزام دولة الإمارات بحماية حقوق الملكية الفكرية وحرصها على تمكين أصحاب العلامات التجارية من الحفاظ على العائد المالي لاستثمارهم وبالتالي نمو العمليات التجارية.

وقال مدير إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي،شعيب محمد السويدي، إن الدائرة نجحت في تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع المقلدة والممنوعة وذلك من خلال النظام المحكم لرصد المخاطر مسبقاً والذي طورته جمارك دبي بإطلاقها وتحديثها الدائم لمحرك المخاطر الذكي مدعوما بالقدرات المتقدمة لموظفي إدارة الاستخبارات الجمركية والتي تمكنهم من تحليل المخاطر بكفاءة عالية لتحديد مستويات الخطورة في الشحنات القادمة والرصد المسبق للشحنات الخطرة وفقا لخطط مدروسة بالغة الدقة ويعمل فريق المهام الخاصة وغرفة التحكم والسيطرة على رصد وتتبع البضائع الممنوعة والمقيدة والسلع المقلدة قبل وصولها إلى المنافذ الجمركية لإمارة دبي.

وتقود جمارك دبي ممثلة في إدارة حقوق الملكية الفكرية الريادة في مكافحة انتشار البضائع المقلدة حيث تعد إدارة حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي الإدارة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وتأتي أهميتها كإدارة منفذة للقوانين الاتحادية الخاصة مثل حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية السوق المحلي من السلع المغشوشة.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزيز مبارك، إن البضائع المقلدة تتسبب بأضرار كبيرة للمجتمع والاقتصاد معاً حين يستهدف التقليد والغش التجاري العلامات التجارية لمنتجات حيوية ولذلك أولت الإدارة كامل اهتمامها للمعلومات التي وصلتها حول محاولة إدخال بضائع مقلدة لشحنة قادمة من دولة آسيوية لعبوات تحمل شعار "فازلين" وهي عبوات مقلدة وتم اكتشافها من ضباط جمارك دبي بالرغم من حرفية التقليد وبالتعاون والتنسيق مع إدارة الاستخبارات الجمركية وضعت خطة محكمة لضبط الشحنة ومنع دخولها إلى الدولة لحماية مجتمعنا من المخاطر الصحية الناجمة عن استخدام هذه المواد المقلدة.

وأضاف أن الدائرة عززت تعاونها مع مجلس أصحاب العلامات التجارية في مجال مكافحة البضائع المقلدة وحماية حقوق الملكية الفكرية إذ لا يقتصر التعاون على التنسيق في مجال إعادة تدوير البضائع المقلدة فقط وإنما على تعزيز مشاركة أصحاب العلامات التجارية في ورش العمل التي تنظمها الدائرة، لاطلاع المفتشين والموظفين الجمركيين على الأساليب الجديدة التي تستخدم في تقليد البضائع وهو ما يسهم بشكل مباشر في ضبط شحنات البضائع المقلدة.

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