الامارات | تعرف إلى جدول الاختبارات التدريبية ومواعيدها للصفوف (4 - 12)

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى جدول الاختبارات التدريبية ومواعيدها للصفوف (4 - 12) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جداول الاختبارات التدريبية للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر، افتراضياً لجميع الطلبة في المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 23 إلى 27 من مايو الجاري (الأسبوع المقبل)، وذلك في عدد من المواد، لتلافي أي أخطاء تقنية قد تحدث لاحقاً، مشيرة إلى أن زمن الإجابة في كل مادة 40 دقيقة.



وأوضح الجدول أن الاختبارات سوف تكون الأسبوع المقبل، حيث يؤدي طلبة الصف الرابع (المسار العام) الامتحان في مادتي العلوم يوم الاثنين، ثم اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، وطلبة الصف الخامس (المسارين العام والنخبة) يؤدون اختباراً في الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، والصف السادس (المسارين العام والنخبة) يمتحنون في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، ويؤدي طلبة الصف السابع (المسارين العام والنخبة) اختبار الرياضيات يوم الأحد، واللغة الإنجليزية يوم الثلاثاء، ويؤدي طلبة الصف الثامن (مسار النخبة) الاختبار في العلوم يوم الاثنين، واللغة الإنجليزية يوم الأربعاء، كما يؤدي طلبة الصف التاسع (المسارات عام ومتقدم ونخبة وتطبيقي) اختباراً في الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء.



أما طلبة الصف العاشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي)، فيؤدون اختباراً في الرياضيات يوم الاثنين، ويمتحن طلبة الصف الحادي عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الأحد، ويؤدي طلبة الصف الثاني عشر (المسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي) الاختبار في مادة الدراسات الاجتماعية يوم الثلاثاء، ومادة اللغة الإنجليزية يوم الخميس.



وبيّن الجدول أن الاختبارات متاحة للطلبة في الفترة من الساعة الواحدة ظهراً حتى الخامسة مساءً، بهدف تدريبهم على بيئة الاختبارات والتحقق من تفعيل حساباتهم وكفاءة النظام، وسوف يرسل قسم الإشعارات كلمات المرور إلى الطلبة يومياً، بنظام LMS، ويستطيع الدخول إلى الاختبار من خلال الحساب الوزاري للطالب.

في وقت تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي 2020-2021 للطلبة في الصفوف من 4 إلى 12 بتاريخ 8 يونيو المقبل وتستمر حتى 17 من الشهر ذاته، بعد أن اتخذت المؤسسة كل الإجراءات الكفيلة بتأدية الطلبة للامتحانات واضعة سلامتهم على رأس أولوياتها.



وبحسب مؤسسة الإمارات للتعليم (تعليم)، تم إعفاء طلبة الصفوف 1-3 من الامتحانات الختامية، حيث يتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم خلال الفصل الثالث في مواد المجموعة "أ".



وألزمت المؤسسة سابقاً جميع المعلمين والعاملين في المدارس الحكومية، على مستوى الدولة، بإجراء فحص كورونا المستجد (كوفيد-19) قبل بدء الدوام وتقديم النتائج أسبوعياً، وعلى الجميع إجراء فحص كورونا كل سبعة أيام، وتعكف المؤسسة بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة على إعداد إجراءات وبروتوكولات الامتحانات، بما يضمن سلامة الطلبة وكوادر الميدان التربوي، ويحقق أعلى معايير الالتزام بالبروتوكولات الصحية المتبعة في المدارس.

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