الامارات | 6 طرق لتحسين الذاكرة

شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق لتحسين الذاكرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت هيئة الصحة بدبي 6 طرق رئيسية لتحسين الذاكرة، على كل فرد اتباعها للحصول على ذاكرة قوية.

وحسب الهيئة تتمثل الطرق الستة في ضرورة تناول كمية قليلة من السكر المضاف، والحفاظ على وزن صحي، والحرص على الحصول على قسط كاف من النوم، ممارسة الألعاب المحفزة للذاكرة، تخصيص وقت للتأمل، إضافة إلى تناول مكملات زيت السمك، في حال نصح الطبيب بذلك.

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