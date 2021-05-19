وفاة شاب مواطن بحادث سير في عجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

توفي شاب مواطن «س. ع» يبلغ من العمر 25 عاماً، إثر اصطدام مركبته بشاحنة في منطقة الحميدية بإمارة عجمان.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي، مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن الحادث وقع عند الساعة 4:15 صباح اليوم، على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من جسر الحميدية، بالاتجاه إلى إمارة الشارقة، نتيجة الانحراف المفاجئ لسائق الشاحنة، الذي غير من مساره من اليمين إلى المسار الوسط، مما أدى إلى صدم مركبة الشاب المواطن بالشاحنة، الذي كان في مساره الصحيح، وتدهورت مركبته، وانحصر داخل المركبة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب، حيث قام خلالها أفراد إدارة الدفاع المدني بعجمان بإخراج السائق من المركبة ونقله بسيارة الإسعاف، إلا أن الشاب فارق الحياة في المستشفى.