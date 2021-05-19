سلطان القاسمي يفتتح الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»

ابوظبي - سيف اليزيد - افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم «الأربعاء»، الدورة الـ 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 19 وحتى 29 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة تحت شعار «لخيالك».

وكان في استقبال سموه لدى وصوله معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، وعدد من السادة أعضاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رؤساء الدوائر المحلية، وكبار المسؤولين والأدباء، وممثلي وسائل الإعلام. وبعد قص شريط الافتتاح إيذاناً بانطلاق المهرجان، شاهد صاحب السمو حاكم الشارقة عرضاً لعدد من أطفال الشارقة حول القراءة وأهميتها في حياة الطفل. وتجول بعدها سموه في أروقة المهرجان الذي يشارك فيه 172 ناشراً من 15 دولة عربية وأجنبية، بالإضافة إلى نخبة من الكتاب والفنانين الذين يقدمون للأطفال واليافعين 537 فعالية ونشاطاً متخصصاً وسلسلة عروض مسرحية تجمع نخبة من ألمع النجوم العرب.

وزار صاحب السمو حاكم الشارقة جناح وزارة التربية والتعليم، حيث اطلع على أبرز الجهود والمبادرات التعليمية التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع مختلف الهيئات التعليمية لدعم القراءة وترسيخها لدى الأطفال من طلاب وطالبات مدارس الدولة.

وتعرف سموه، خلال زيارته جناح هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على برامج الهيئة التعليمية والأكاديمية والتي تنمي المهارات العلمية وحب الاطلاع لدى الأطفال، كما تعرف سموه على أبرز إصدارات القيادة العامة لشرطة الشارقة المتعلقة بالأطفال، والتي تعكس دور الشرطة المجتمعي الرائد في مشاركة كافة أفراد وفئات المجتمع والوصول إليهم. وزار سموه جناح جمعية الناشرين الإماراتيين واستمع إلى شرح حول ازدياد دور النشر الإماراتية المتعلقة بالأطفال وأبرز إصداراتها الأدبية والثقافية، وتعرف سموه خلال تفقده جناح بيت الحكمة على النشاطات الثقافية التي تقدمها المكتبة للأطفال والزوار من مختلف الأعمال، بالإضافة إلى الكتب المتوفرة لديها. كما تفقد صاحب السمو حاكم الشارقة جناح مجموعة كلمات للنشر، مطلعاً على أحدث الإصدارات الأدبية والثقافية والمبادرات والورش المعنية بتنمية مهارات الأطفال في الكتابة والقراءة، وزار سموه جناح هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حيث تعرف على الخطط والبرامج الثقافية التي تقدمها كافة القنوات والإذاعات التابعة للهيئة، بما يسهم في نشر ثقافة القراءة وحب الاطلاع.

كما زار سموه «معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل» في دورته الـ 9 واستمع إلى شرح حول الأعمال المشاركة ودلائلها الفنية والثقافية، ويشارك في هذه الأعمال 395 مبدعاً من 50 دولة، منهم 106 مشاركين من 15 دولة عربية و289 من 35 دولة أجنبية. كما زار سموه عدداً من الأجنحة والدور المشاركة ومقار الفعاليات والورش المصاحبة للمعرض في نسخته الحالية. ويشهد المهرجان الذي يفتح أبوابه هذا العام وبشكل استثنائي من الساعة 4 عصرا وحتى 10 مساء طوال أيام الأسبوع، ما عدا يوم السبت من 10 صباحاً حتى 8 مساء، تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية بحضور 32 كاتباً من 15 دولة يثرون معارف الصغار بمجموعة كبيرة من الجلسات التي تعقد على أرض الواقع، وأخرى افتراضية عبر تقنيات الاتصال المرئي.

ويتيح الحدث لزواره فرصة الاطلاع على الإبداعات المصورة من خلال منصة القصص المصورة/الكوميكس/ التي ستقدم 132 ورشة وفعالية فنية ترفيهية يشارك فيها العديد من المختصين والفنانين العرب والأجانب، إلى جانب 385 فعالية ونشاطاً متخصصاً ومتنوعاً يقدمه نخبة من الخبراء، إضافة لعروض مسرحية متميزة تجمع ألمع النجوم العرب، يبرز منها عمل «كتاب الأحلام»، الذي يعتبر أول عمل مسرحي من إنتاج هيئة الشارقة للكتاب، ويعرض لأول مرة ضمن برنامج فعاليات المهرجان، فضلاً عن سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تنظم في عدد من إمارات الدولة. وكانت إدارة المهرجان قد اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، حيث وضعت خطة متكاملة لتعقيم المرافق والقاعات بشكل يومي وشامل، كما سيتم توفير ماسحات حرارية ومعقمات، إضافة إلى التشديد على ضرورة الالتزام بارتداء الأقنعة وتطبيق سياسات التباعد الجسدي. وتضم قائمة رعاة المهرجان كلاً من مؤسسة الإمارات للاتصالات، الراعي الرسمي، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، الشريك الإعلامي الرسمي، ومعرض إكسبو الشارقة، الشريك الاستراتيجي.