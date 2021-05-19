صحة أبوظبي تحذر من مخاطر المجال المغناطيسي لآيفون 12 على أجهزة منظم القلب

ابوظبي - سيف اليزيد - منى الحمودي (أبوظبي)

حذرت دائرة الصحة بأبوظبي، من خلال تعميم أصدرته، جميع المهنيين الصحيين وأطباء القلب من مخاطر المجال المغناطيسي لهاتف آيفون 12 على أجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان القابل للزراعة (ICD).ولفتت دائرة الصحة أن التنبيه يأتي بناءً على نتائج البحث والتحقيقات التي أجرتها دائرة الصحة بشأن البلاغ الوارد إليها، والذي يبين وجود بعض المشاكل المحتملة المرتبطة بمستخدمي منظم القلب ومزيل الرجفان ICD والمجال المغناطيسي لأجهزة آبل آيفون 12.وأوضحت الصحة في تعميمها أنه يمكن أن يؤدي التعرض المباشر للمجال المغناطيسي الصادر من هذه الهواتف إلى التأثير على وظائف أجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان المزروعة في جسد المرضى. وأشارت إلى أن المنتجات التي تحتوي على وحدات مغناطيسية منتشرة بشكل كبير من حولنا وأصبحت منتجات أساسية في حياتنا اليومية، على سبيل المثال: أجهزة الهواتف المحمولة مثل آيفون 12، حيث قامت الشركة المصنعة بنشر تنبيه عام حول إمكانية تأثير أجهزتها على أداء منظم القلب ومزيل الرجفان. وأكدت دائرة الصحة حرصها على ضمان سلامة المرضى المستخدمين لأجهزة منظم القلب ومزيل الرجفان، وطالبت باتخاذ الإجراءات الفورية في سبيل تحقيق أعلى معايير الصحة والسلامة لمرضى، حيث يتعين على أطباء القلب والمهنيين الصحيين الآخرين رفع مستوى الوعي والتأكيد على قاعدة المسافة الآمنة «15 سنتيمتراً» (إبقاء هاتف آيفون 12 والأجهزة الإلكترونية الأخرى بعيدة على الأقل مسافة 15 سنتيمتراً من منطقة الصدر)، إلزامية توقيع المرضى على إقرار بالمخاطر المرتبطة بالوحدات المغناطيسية كجزء من الإجراءات العلاجية.