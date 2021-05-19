راشد النعيمي: بلدية عجمان مستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (الاتحاد)

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تستند لكفاءات مؤهلة تواصل العمل لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، والاهتمام بصحة وسلامة كل فرد في المجتمع، وزيادة الرقعة الخضراء في الإمارة، والحفاظ على النظافة الدائمة.

وأضاف أن الجميع يكثف الجهود للمضي في درب التحول الرقمي والذكي الكامل لتقديم خدمات مثالية، تصل للمتعامل في أي مكان وأي وقت، لافتاً إلى أن الدائرة حققت خلال الفترة الماضية إنجازات متتالية في كافة قطاعات العمل، كما دشنت المبادرات النوعية في مجال الابتكار والريادة، وعملت بلا توقف لتعزيز التطوير في مدينة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، مشيراً إلى أن كافة القطاعات تعمل يداً بيد للارتقاء بعجمان لتكون إحدى أهم مدن الحدث الخضراء في العالم.

جاء ذلك خلال حضوره استعراض قطاعات دائرة البلدية والتخطيط بعجمان للمشاريع والمبادرات الحيوية، يرافقه عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام الدائرة، وعدد من مديري القطاعات والإدارات.

وقدم الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، شرحاً مفصلاً حوصل مشاريع ومبادرات القطاعات الحالية والمستقبلية، مبيناً أن العمل جارٍ على الاستباقية والتخطيط والتنفيذ لتحقيق نتائج ومستدامة وضمان جودة الحياة، حيث يعمل القطاع على تدشين المشاريع والمبادرات الاستراتيجية، وتوفير خدمات رقمية ذات كفاءة عالية تتوائم مع الأجندة الوطنية، وتنسجم مع التوجهات العالمية، بالإضافة لتحقيق أهداف ورؤية إمارة عجمان والساعية لإيجاد مجتمع سعيد ينعم بكافة مقومات الرفاهية.

وأشار إلى أن القطاع وضع خططاً واضحة ومتكاملة لتنفيذ العديد من المشاريع خلال الفترة القادمة، ومن ضمنها مشروع المخطط الحضري التفاعلي، ومشاريع تعزيز مناطق التراث، ومشروع تطبيق نظام البناء الأخضر بمرحلته الثانية، وتطوير مجموعة من مرافق وأسواق منطقتي مصفوت والمناطق، بالإضافة لوضع الخطط المرحلية لتطوير شوارع مدينة عجمان، مشيراً إلى أن القطاع يسير بخطى ثابتة لإحداث التحول الرقمي في كافة الخدمات والوصول لقطاع بلا أوراق.

وقدم المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة شرحاً مفصلاً عن الخطط الحالية والمستقبلية للقطاع، والذي يسعى للحفاظ على صحة وسلامة كل فرد في المجتمع من خلال أحكام الرقابة والتفتيش على كافة المنشآت والمؤسسات العاملة في الإمارة، مؤكداً أن القطاع حقق إنجازات متلاحقة خلال المرحلة الماضية في مجال التحول الرقمي، حيث تمكنت الأقسام من تفعيل الخدمات الذكية، ومن بينها المقصب، الذي أصبح يقدم خدمة الذبح المثالي باستخدام خدمة ذبيحتي الذكية، وأسهمت في تحقيق نتائج مرضية للجميع.