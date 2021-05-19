الامارات | إعلان الكثبان الأحفورية في الوثبة محمية طبيعية

شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان الكثبان الأحفورية في الوثبة محمية طبيعية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت هيئة البيئة في أبوظبي بأنها تنفذ خطة متكاملة لتطوير وحماية موقع الكثبان الرملية الأحفورية في الوثبة، وتشمل تطوير البنية التحتية للموقع وبناء مرافق خدمية وسياحية، وتركيب لوحات إرشادية، وإنشاء ممرات ومسارات للزوار ومواقف للمركبات، وإعلان الموقع محمية طبيعية لحماية الإرث الطبيعي وتشجيع السياحة البيئية.

والكثبان الرملية الأحفورية عبارة عن كثبان متصلبة، توجد ضمن مساحات محددة من مناطق الرمال، وتتكون من ترسبات كربونات الكالسيوم التي تصلبت خلال الحقبة الجليدية قبل ملايين السنين بفعل العوامل الجوية المختلفة.

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