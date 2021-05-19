الامارات | بلدية خورفكان تدرس حلولاً جذرية لمعالجة الازدحام

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية خورفكان تدرس حلولاً جذرية لمعالجة الازدحام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان الدكتور راشد النقبي، إن المجلس بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في إمارة الشارقة والقيادة العامة لشرطة الشارقة، يدرس حلولاً جذريةً لمعالجة الازدحام المروري الذي تشهده مدينة خورفكان خلال العطلات وعطلة نهاية كل أسبوع.

وأشار إلى أن الحلول ستحقق انسيابية حركة السير، منوهاً بأن المجلس قدم مقترحات للجهات المعنية متمثلة في توسعة الطرق وعمل إضافات بالشوارع المعنية بالازدحام، إلى جانب إنشاء بوابة إلكترونية وإقرار رسوم على المواقف بالطرق التي تشهد ازدحاماً.

وكشفت مديرة بلدية خورفكان المهندسة فوزية راشد القاضي، عن تحرير 53 مخالفة تم ضبطها في تشويه المظهر العام للمرافق والميادين العامة والطرق خلال عطلة العيد.

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