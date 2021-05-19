الامارات | %95 نسبة التزام فئات المجتمع بالإجراءات الاحترازية في عجمان

شكرا لقرائتكم خبر عن %95 نسبة التزام فئات المجتمع بالإجراءات الاحترازية في عجمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد القائد العام لشرطة عجمان اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، أن الأشخاص العاملين في خط الدفاع الأول خلال جائحة كورونا ضحوا بأنفسهم وبأسرهم وأوقات راحتهم في سبيل دعم جهود الدولة لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره، لافتاً إلى أن نسبة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية بين فئات المجتمع عالية جداً بإمارة عجمان وتتجاوز 95%، إذ إن هناك فئات قليلة لا تكاد تذكر غير ملتزمة، ويتم توعيتها وردعها إذا لزم الأمر.

جاء ذلك خلال حفل أقامته شرطة عجمان و«غينيس للأرقام القياسية» لتتويج القيادة العامة لشرطة عجمان بإنجاز جديد بتحطيمها رقماً قياسياً في غينيس للأرقام القياسية في أكبر عدد من الأشخاص (303 أشخاص) في فيديو متواصل عبر الإنترنت يشكرون خط الدفاع الأول لجهودهم في مكافحة انتشار «كورونا»، ويشكرون الجمهور والمجتمع بكل فئاته على تعاونهم مع خط الدفاع الأول وشرطة عجمان في الالتزام بالإجراءات الاحترازية، بمشاركة 31 جنسية بلغات مختلفة.

وأشار النعيمي إلى أن نسبة الحالات المصابة بفيروس كورونا بانخفاض ونسب الشفاء ترتفع حسب الإحصاءات والبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة، وذلك يعود لتعاون الفئات المجتمعية والتزامها بالإجراءات والتدابير الاحترازية، مشيراً إلى أن استمرار الأفراد بالالتزام بالاشتراطات الصحية سيوصل المجتمع إلى التعافي.

وبين أن فكرة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية لم تكن عفوية بل تم اختيارها بدراسة لتحقيق التوعية والشكر للجميع في الدولة، إذ إن سلامة الفرد مرتبطة بسلامة المجتمع، مشيراً إلى أن الفيديو شارك فيه 303 أشخاص بالعديد من اللغات وهدفهم إيصال رسالة شكر لخط الدفاع الأول.

وأوضحت شرطة عجمان أنه تم تطبيق فكرة الرقم القياسي وفق مراحل عدة عن طريق تصوير فيديو لأشخاص وفق إطار محدد، بحيث يقوم الشخص باستلام جهاز لاسلكي ويقدم رسالة شكر سواء لخط الدفاع الأول وشرطة عجمان أو شكر من شرطة عجمان أو خط الدفاع الأول للجمهور.

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