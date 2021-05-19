الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لعب

اشتكى أصحاب محال في «جيت أفنيو» بمركز دبي المالي العالمي من تحول ساحة المول إلى ملعب كرة للأطفال مساءً، خصوصاً أن الكرة تدخل إلى المحال بشكل متكرر ومزعج.

مواقف

طالب سكان في مناطق مختلفة بزيادة أجهزة الدفع للمواقف في بعض المناطق، حيث يضطرون إلى السير على الأقدام مسافة طويلة للحصول على تذكرة مواقف، في ظل ارتفاع حرارة الجو.

تعليم

أثنى ذوو طلبة على إجراء اتخذته مدارس خاصة، تسمح بموجبه لأبنائهم بأداء امتحانات النقل عن بعد، بسبب ظروف سفرهم الطارئة، ووجودهم خارج الدولة، معتبرين أن من مكتسبات جعل التعليم عن بعد عدم ربطه بمكان محدد.

مباراة

أثنت جماهير على جهود عناصر شرطة أبوظبي في تأمين نهائي كأس رئيس الدولة، الذي أقيم أخيراً في استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، إذ أكدوا أن الإجراءات الاحترازية التي طُبّقت أسهمت في نجاح أول مباراة تشهد حضوراً جماهيرياً منذ فترة طويلة.

صيانة

اشتكى مستأجرون من مبالغة ملاك في تقدير كلفة «التلفيات» في الوحدات المؤجرة، بعد إخلائها، إذ تتم بشكل عشوائي، واحتسابها بصورة مرتفعة، مقارنة بأسعارها الحقيقية في السوق، مشيرين إلى أن بعضهم قدم شكاوى بخصوص مطالبات غير واقعية، وأخرى مبالغ فيها.

تعقيم

رصد متسوقون اختفاء أجهزة التعقيم عند مراكز تسوق في أبوظبي، أو عدم وجود سائل في داخلها، مطالبين بتشديد الرقابة على توافرها، خصوصاً في المحال الصغيرة، والبقالات، وصالونات الحلاقة، بما يعزز جهود الدولة في مكافحة «كورونا».

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

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