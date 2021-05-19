الامارات | «الوطني» يبحث تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني» يبحث تطوير تشريعات الضمان الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي.

وتركز اللجنة خلال مناقشتها الموضوع على بحث تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالضمان الاجتماعي بما يخدم المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، ومواجهة التحديات.

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