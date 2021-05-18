اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | "الصحة" تعتمد لقاح "فايزر- بيونتك" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً

0 نشر
متابعة موقع الامارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعتمد لقاح "فايزر- بيونتك" للفئة العمرية 12 إلى 15 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع اعتمدت الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد-19 (فايزر- بيونتك) للفئة العمرية بين 12 إلى 15 عاماً بناء على نتائج الدراسات السريرية والتقييم الصارم المتبع لتصريح الاستخدام الطارئ والتقييم المحلي الذي يتوافق مع اللوائح المعتمدة.

ويعد هذا الاعتماد خطوة مهمة لتكاتف الجهود الوطنية لمكافحة الفيروس لوقاية هذه الفئة العمرية، وتأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي والاهتمام بصحة وسلامة المجتمع.

وقالت  الحوسنى انه رغم قلة الإصابات بين فئة الأطفال، فإن التطعيم يعد مهماً جداً في ظل عودة الطلاب إلى المدارس تدريجياً خلال العام القادم... رسالتنا اليوم لأولياء الأمور هي اطمئنوا فالتطعيم سيساعدنا جميعاً على الشعور بالأمان والحفاظ على صحة وسلامة أطفالنا.

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا