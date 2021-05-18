«الصحة أبوظبي» توجه جميع المنشآت الصحية بتحديث البيانات

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

وجهت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، جميع المنشآت الصحية والصيدلانية المرخصة والمهنيين الصحيين المرخصين بضرورة تحديث بياناتهم، بما فيها أرقام هواتفهم وعناوين بريدهم الإلكتروني، وذلك عن طريق خدمة إدارة ملف المنشأة المتوفرة على منصة «تم». ويأتي ذلك في إطار حرصها على إبقائهم على اطلاع دائم بآخر التعاميم والخطابات الصادرة من قبل الدائرة والتي يتم إرسالها لهم عبر نظام التراخيص الإلكتروني، بما يضمن تنفيذ جميع التوجيهات والتوصيات الرامية للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، لا سيما الظروف الراهنة، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة.ويمكن للمنشآت الصحية والصيدلانية تحديث بياناتهم عن طريق خدمة «إدارة ملف المنشأة» المتوفرة على منصة «تم». كما يجب توفير أرقام هواتف المهنيين الصحيين وعناوين بريدهم الإلكتروني لإدارة تراخيص المهنيين الصحيين عبر البريد الإلكتروني [email protected]

ودعت الدائرة جميع المنشآت الصحية والمهنيين الصحية للتواصل مع إدارة تراخيص وتسجيل منشآت الرعاية الصحية عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected] وإدارة تراخيص المهنيين الصحيين عبر البريد الإلكتروني التالي [email protected] إن كانت لديهم أية استفسارات أو للتعرف على المزيد من المعلومات.