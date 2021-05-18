تعاون بين «الاتحاد للقطارات» و«ترانسبورتر»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تعاونها مع شركة ترانسبورتر، الرائدة في خدمات الشحن الرقمية، في مجال رقمنة خدمات الشحن والقطاع اللوجستي بهدف تحقيق الفاعلية من ناحية الوقت والجهد لجميع المستفيدين من خدمات النقل بالسكك الحديدية.

وتأتي الاتفاقية في إطار استراتيجية الاتحاد للقطارات الرقمية طويلة الأمد، الرامية لتطوير وتبني أفضل الحلول التكنولوجية المتقدمة في قطاع السكك الحديدية، وذلك بما ينسجم مع مستهدفات وخطط التحول الرقمي في دولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون الشركتان في تطوير الحلول الرقمية المتخصصة بخدمات القطاع اللوجستي، مثل الحجز والتتبع والاتصال متعدد الوسائط، والتي ستدعم بدورها عمليات الشحن عبر السكك الحديدية على نحو يعزز من المنظومة التكنولوجية المتطورة في الاتحاد للقطارات.

أحمد الهاشمي

وقال أحمد المساوى الهاشمي، المدير التنفيذي للقطاع التجاري في شركة الاتحاد للقطارات: «نحرص في الاتحاد للقطارات على تزويد المستفيدين من خدماتنا بأحدث الحلول الرقمية المبتكرة، ومن خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في عملياتنا، نستطيع أن نقدم خدمات نقل بالسكك الحديدية أكثر حداثة وتطوراً وفاعلية، بما يحقق فوائد مهمة لقطاع الخدمات اللوجستية محلياً وإقليمياً».

وأضاف الهاشمي: «نهدف من خلال هذا التعاون مع «ترانسبورتر» إلى تطوير حلول تكنولوجية ذكية تعزز من مرونة وكفاءة سلاسل التوريد، خاصة على صعيد إدارة التكاليف. كما نسعى من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال تصميم الحلول الرقمية الجديدة إلى الحد من تكاليف الشحن والتخزين وتعزيز مرونة سلسلة التوريد وتزويد العملاء المستقبليين بتجربة شحن سلسة. وتقدم شركة ترانسبورتر في هذا الإطار باقة من الحلول المتطورة التي تغطي قطاع الخدمات اللوجستية بأكمله، ونتطلع إلى ما سنحققه من نمو واعد في المستقبل».

علاء الهواري

ومن جانبه، قال علاء الهواري، المدير العام لشركة ترانسبورتر: «يسرنا التعاون مع الاتحاد للقطارات، حيث يُعد استثمار الشركة في حلولها الرقمية خير دليل على نهجها الشامل الذي يهدف إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية على امتداد جميع مراحل تطوير شبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، التي ستربط أهم المراكز السكنية والصناعية في الدولة بشكل يضمن استدامة الأنشطة التجارية، ويُعزز من التنمية الشاملة على المستوى الوطني ويُقدم خدمات أسرع وأكثر أماناً وموثوقية للشركات».

وأضاف الهواري: «تلتزم ترانسبورتر انطلاقاً من مكانتها كمزودٍ رائد لحلول وخدمات الشحن الرقمية، بدعم عملية التحول الرقمي لمنظومة النقل بالسكك الحديدية لتشمل جميع مراحل سلسلة التوريد، وذلك بدعم من ذوي الكفاءات والخبرة في فريق عملنا، إلى جانب البنية التحتية القوية، والكفاءة الرقمية، وخطط التوسع الإقليمية».

وتواصل «الاتحاد للقطارات» جهودها لإحداث نقلة نوعية في قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل في دولة الإمارات ومنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بشكلٍ عام. كما تعمل الشركة على دمج الابتكارات التكنولوجية الحديثة بأنظمتها اللوجستية القائمة لضمان حصول الشركات المستفيدة من خدماتها على جميع المزايا المتاحة بفضل المكانة العالمية لدولة الإمارات كونها مركزاً رائداً في قطاع الخدمات اللوجستية. وبفضل ربطها مختلف أرجاء دولة الإمارات، بدءاً من الغويفات على حدود المملكة العربية السعودية ووصولاً إلى موانئ الدولة على الساحل الشرقي، فإن الاتحاد للقطارات ستُقدم خدمات نقل سلسلة وفعّالة لجميع أنواع بضائع الشحن.