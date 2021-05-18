الإمارات تعزز قدرات موظفي كولومبيا وكوستاريكا

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

نظمت حكومة دولة الإمارات سلسلة ورش تدريبية افتراضية لبناء قدرات الموظفين في حكومتي جمهورية كولومبيا وجمهورية كوستاريكا، في مجالات قياس جودة الخدمات ومستويات رضا المتعاملين، شارك فيها 200 موظف، وجاء تنظيمها في إطار الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات والبلدين الصديقين.

وتهدف اتفاقيات الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وكولومبيا وكوستاريكا، لتعزيز تبادل الخبرات ومشاركة التجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات العمل الحكومي، وتأهيل الكوادر والقيادات الحكومية وابتكار نماذج عمل جديدة لتطوير مؤشرات الأداء وتعزيز تنافسية هذه الدول بالاستفادة من تجربة الإمارات الناجحة في العمل الحكومي.

وأكد الدكتور ياسر النقبي مساعد المدير العام للقيادات والقدرات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى تعزيز التعاون مع الحكومات في الدول الشقيقة والصديقة، ومشاركة خبراتها وتجاربها الناجحة لابتكار نماذج عمل جديدة وحلول تسهم في دعم وتمكين الحكومات من تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة الخدمات وبناء مستقل أفضل للأجيال القادمة.

وقال: إن ورش العمل الافتراضية ركزت على تعزيز قدرات الموظفين الحكوميين في كولومبيا وكوستاريكا في قياس جودة الخدمات ورضا المتعاملين بالاستفادة من تجربة الإمارات، بما يسهم في تطوير العمل الحكومي ويرتقي بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتم خلالها مشاركة تجربتي نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الحكومية، وتطبيق المتسوق السري اللذين ابتكرتهما حكومة دولة الإمارات بهدف تحسين الأداء والارتقاء برضا المتعاملين.

وتطرقت التدريبات والورش التي شارك فيها أكثر من 200 مسؤول وموظف حكومي من الدولتين على آليات قياس جودة الخدمات ورضا المتعاملين عبر نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات وتطبيق المتسوق السريّ، وهدفت لتحسين عمليات تقديم الخدمات الحكومية وتطوير الأداء ما يسهم في تعزيز مرونة الجهات في كولومبيا وكوستاريكا والارتقاء بأدائها.

وتعرف المشاركون على تجربة الإمارات في تطوير نظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات الذي يهدف إلى تحقيق أفضل مستويات التميز والجودة وتقديم تجربة فريدة للمتعاملين، بالاعتماد على ركائز الشمولية والتنافسية والمرونة، واطلعوا على الاتجاهات الاستراتيجية لنظام النجوم العالمي لتصنيف الخدمات التي تقوم على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتركيز على المتعاملين.

كما سلطت ورش العمل الضوء على منهجية متابعة الأداء المتمثلة بمفهوم المتسوق السري، واستعرضت مميزات واستخدامات تطبيق المتسوق السري الذي طورته حكومة الإمارات لتمكين المتعاملين من تقديم ملاحظاتهم على أداء الموظفين ومراكز الخدمات، بما يسهل على الحكومة تقييم أداء الجهات.

وتناول المشاركون في الورش أسس إجراء دراسات المتسوق السري، المبنية على رحلة المتعامل، وتطرقوا إلى آلية متابعة مواقع التواصل الاجتماعي وأدوات رصد ملاحظات المتعاملين، وزيارات المتسوق السريّ التي تتضمن إجراء دراسات استناداً إلى رحلة المتعامل لتصنيف قنوات الخدمة.

المتسوق السري

ويعد تطبيق المتسوق السريّ في دولة الإمارات أول منصة ذكية تسمح للمتعاملين بتقييم الخدمات الحكومية عبر الأجهزة الذكية، ويتيح لملايين المتعاملين أداء دور المتسوق السريّ لحكومة دولة الإمارات، ويساعد في تقييم رحلة المتعامل في جميع مراكز الخدمات الحكومية. الجدير بالذكر، أن الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي بين دولة الإمارات وكل من حكومتي جمهورية كوستاريكا وكولومبيا تشمل عدداً من مجالات التعاون أبرزها تطوير الخدمات الحكومية، وتبادل الخبرات وبناء القدرات وإعداد القيادات بالاستفادة من التجارب الحكومية الإماراتية الناجحة في مجالات التحديث الحكومي بهدف تعزيز قدرة هذه الحكومات على التفاعل الإيجابي والاستباقي مع متغيرات المستقبل، وضمان مستقبل أفضل لشعوبها.