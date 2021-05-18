طرق دبي تفوز بفضية «ستيفي العالمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

فازت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بجائزة «ستيفي العالمية» في مجال تقدير وتكريم الإنجازات في قطاع الأعمال للشركات والمؤسسات والخدمات المتميزة على مستوى العالم وذلك تثمينا لجهودها النوعية في المجالات ذات الصلة بعملها.

وقال إبراهيم الحداد مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار في قطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة: «حصلنا على الجائزة الفضية عن أفضل إنجاز تنموي مبتكر وذلك عن المشاركة في مشروع «هلا» المشترك بين الهيئة وشركة كريم». وأضاف إن هذه الجائزة تعكس مساعي الهيئة للارتقاء بإنجازاتها التجارية والاستثمارية المبتكرة في النمو وجلب التكنولوجيا المبتكرة وخبرة السوق في مجال الحجز الإلكتروني والتنقل. وأشار إلى أن الشراكة بين هيئة الطرق والمواصلات وشركة هلا تعتبر الأولى من نوعها عالميا بين هيئة نقل حكومية وشركة من القطاع الخاص متخصصة في الحجز الإلكتروني.