الامارات | محمد بن راشد يُعيّن أحمد بن سعيد رئيساً لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد يُعيّن أحمد بن سعيد رئيساً لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (16) لسنة 2021 بتعيين سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيساً لسُلطة مركز دبي التجاري العالمي.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية

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