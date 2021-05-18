الامارات | إصابة مواطن بحادث دهس في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مواطن بحادث دهس في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرَّض مواطن (55 عاماً) لإصابات متوسطة أثر حادث دهس أثناء عبوره الطريق من المكان المخصص لعبور المشاة مقابل سوق السمك والخضروات بالفجيرة، أمس، وتم نقلة إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج اللازم.

وقال مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، العقيد صالح عبدالله الظنحاني، لـ«الإمارات اليوم»، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بوقوع حادث دهس أول من أمس على الفور توجهت سيارات الشرطة والإسعاف الوطني إلى مكان الحادث، ونقل المصاب إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج.

ولفت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق قائد المركبة وهو مواطن (72 عاماً) إذ لم يلتزم بالأنظمة المرورية التي تؤمّن سلامة المشاة أثناء عبور الطريق ومنحهم الأولوية لعبورهم.

وأوضح الظنحاني أن السرعة الزائدة والانشغال بغير الطريق وعدم الانتباه والعبور من الأماكن غير المخصصة لعبور المشاة من أهم المسببات حوادث الدهس، مشيراً إلى ضرورة مراعاة الأطفال والكبار أثناء عبورهم الطريق، مضيفاً أن سلامة المشاة على الطريق مسؤولية مشتركة بين مستخدمي الطريق والمشاة.

وأكدت إحصائية مرورية صادرة عن كتاب الإحصاء السنوي لإمارة الفجيرة، عن انخفاض نسبة حوادث الدهس في الإمارة خلال العام الماضي بواقع 3% بواقع 32 حادثاً مقابل 33 حادثاً في 2019.

وبيَّنت الإحصائية أنه تم تسجيل 10 آلاف و135 حادث مروري العام الماضي، بلغت فيه حوادث التدهور 146 حادث و31 حادث سقوط، بينما سجل 165 حادث اصطدام بحيوان، وخمسة حوادث صنفت كأخرى، وبلغت نسبة المؤشرات المرورية بمعدل الحوادث المرورية لكل 1000 من السكان 34.4 فيما وحالتي وفاة لكل مئة ألف من السكان.

وتم تسجيل وفاة ستة أشخاص نتيجة الحوادث المرورية، بينها أربعة مواطنين، فيما أصيب 157 شخصاً.

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