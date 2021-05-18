الامارات | شرطة أبوظبي تحذر من مواقع انترنت احتيالية وهمية لمطاعم ومحال مشهورة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تحذر من مواقع انترنت احتيالية وهمية لمطاعم ومحال مشهورة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من مواقع انترنت احتيالية وهمية مزيفة تحمل أسماء مطاعم ومحلات مشهورة وتقوم بتقديم عروض مميزة للجمهور مقابل دفع رسوم يتم من خلالها سحب الرصيد بعد اتمام عملية الدفع من البطاقة الائتمانية في الموقع المزيف .

وأكد مدير قطاع الأمن الجنائي اللواء محمد سهيل الراشدي، اهتمام شرطة أبوظبي بتوعية الجمهور باستمرار بالأساليب الاحتيالية والتصيد عبر مواقع الانترنت والتواصل الاجتماعي، لافتًا إلى ضرورة الحذر عند التعامل مع الغرباء خصوصًا وأنه في إمكان أي شخص عمل حساب عبر تلك المواقع ببيانات مزيفة أو معلومات مغلوطة بهدف النصب والاحتيال أو اصطياد الضحايا.

وأوضح أنه مع انتشار الإنترنت تزداد أساليب النصب وغالباً ما يستغل الجناة احتياجات الضحايا أو رغبتهم في الحصول على خدمات معينة وبأسعار تنافسية وأن التواصل يكون عبر تلك المواقع من دون مقر داخل الدولة أو أرقام هواتف موثوق فيها، موضحاً انه تم تسجيل عدد من القضايا المتنوعة ذات الصلة.

ومن جانبه ناشد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بقطاع الامن الجنائي العقيد راشد خلف الظاهري، الجمهور بضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع هذه المواقع الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم ، وتمارس غالبيتها النصب والاحتيال الالكتروني من خلال إيهامهم بحصولهم على عروض مغرية من محال او مطاعم شهيرة مقابل دفع رسوم ولا يتم توفير احتياجاتهم في النهاية .

وحث الجمهور في حالة التعرض لحالات النصب والاحتيال التواصل بشكل سريع مع خدمة أمان التي تعمل على مدار الساعة وبسرية تامة ،على الرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected]) أو من خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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